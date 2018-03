52% dos clientes reduziram consumo de água, diz Sabesp Mais da metade dos clientes da Sabesp na Grande São Paulo, 52%, reduziu em pelo menos 20% seu consumo no mês de junho, obtendo o desconto de 30% na conta de água. Outros 27% reduziram, mas não obtiveram o bônus, e 21% aumentou o consumo de água. Em maio, 45% dos consumidores conseguiu o bônus. No total do mês de junho, foram reduzidos 3.825 litros/segundo, ante 3.322 l/s registrado em maio.