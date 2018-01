Alckmin diz que PDV do Metrô é apenas um estudo O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira, 08, que o plano de demissão voluntária (PDV) no Metrô de São Paulo é "apenas um estudo" e ainda não está definido. O PDV seria uma forma de lidar com os efeitos do congelamento neste ano do preço da tarifa em R$ 3.