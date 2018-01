Aluno da Cásper ganha 9º Prêmio Santander Aluno do 8.º período da Faculdade Cásper Líbero, Ricardo Rossetto, de 24 anos, foi escolhido nesta segunda-feira vencedor do 9.º Prêmio Santander Jovem Jornalista. Em 2015, ele cursará um semestre letivo na Universidade de Navarra, na Espanha. As reportagens estarão disponíveis amanhã no www.estadao.com.br e a matéria vencedora será publicada também no jornal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.