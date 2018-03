Apuração do Rio será às 16h desta quarta Salgueiro e Portela deixaram a Passarela do Samba aclamadas pelo público aos gritos de "é campeã". São fortes candidatas ao título do Grupo Especial do carnaval do Rio de 2014. Outras possíveis vencedoras são a Unidos da Tijuca, que encerrou a festa ao amanhecer de ontem sem brilho, mas com um desfile correto, e a Beija-Flor de Nilópolis, que passou pelo sambódromo na madrugada de segunda com exuberância para contar a história do comunicador José Bonifácio Oliveira Sobrinho (Boni), ex-superintendente da TV Globo.