Ataque a grupo que assistia a jogo da Copa deixa ao menos 48 mortos no Quênia

A polícia informou que muito provavelmente o ataque foi obra do grupo islamita Al Shabaab, da Somália. A cidade-alvo, Mpeketoni, fica no litoral no Oceano Índico ao norte de Mombasa, o principal porto do Quênia, situado perto da fonteira somali.

Nenhum grupo assumiu de imediato a responsabilidade pelo ataque, o último de uma onda de atentados a bomba e tiroteios nos últimos meses no Quênia, os quais vêm prejudicando o já abalado setor de turismo do país.

O governo do Quênia informou que estará em alerta durante a Copa do Mundo para garantir que os locais públicos de exibição dos jogos sejam seguros.

"Os atacantes eram tantos, e todos portavam armas. Eles entraram no salão da TV onde nós estávamos vendo um jogo da Copa do Mundo e atiraram indiscriminadamente em nós", contou Meshack Kimani à Reuters, por telefone, "Eles atiraram somente nos homens, mas eu tive sorte. Escapei me escondendo atrás da porta."

O ataque de domingo foi o pior desde a ofensiva de setembro contra o shopping center de Westgate, em Nairóbi, onde 67 pessoas morreram.

Depois da ação em Wesgate, o grupo Al Shabaab anunciou que lançaria mais ataques, dizendo estar determinado a expulsar as tropas quenianas da Somália. O Quênia, cujos soldados estão na Somália como parte de uma força de paz queniana que combate militantes islamitas, afirmou que não removerá suas tropas.