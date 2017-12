Bem elaborada, prova da 2ª fase da Unesp teve nível médio

A segunda fase do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) teve questões bem elaboradas e não ofereceu grande dificuldade para os alunos bem preparados, de acordo com especialistas ouvidos pela reportagem. Mais de 53 mil candidatos fizeram a prova neste domingo, dia 17.

De acordo com Vera Lúcia da Costa Antunes, coordenadora pedagógica do cursinho Objetivo, a prova foi tradicional. "Foi uma prova clássica, de nível médio, sem nenhuma questão dificílima. Foi muito bem elaborada, e não se desviou do programa do ensino médio. O aluno que estudou foi premiado. A Unesp está de parabéns", disse.

Para Marcelo Dias, coordenador do Curso Etapa, apenas a prova de Filosofia ofereceu dificuldade maior, por envolver questões que não davam margem a interpretações. "Era preciso ter algum conhecimento de nomenclatura e temas específicos. Mas, de modo geral, a Unesp fez uma prova justa para quem se preparou, o que resultará em uma seleção muito qualificada de alunos", afirmou Dias.