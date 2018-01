Campinas terá ação especial contra roubo de carga O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), destacou nesta segunda-feira, 28, durante o 19º Salão Internacional do Transporte (Fenatran), o programa de combate ao roubo de carga no Estado de São Paulo. "Todas as DIGs (Delegacias de Investigações Gerais) do Estado terão um núcleo para apurar o furto, o roubo e o desvio de cargas. Queremos chegar até os receptadores." Segundo ele, haverá uma ação especial em Campinas devido a uma ocorrência maior desse tipo de crime na região.