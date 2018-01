Chile viaja ao Mundial animado com rápida recuperação de Arturo Vidal

O Chile derrotou a Irlanda por 2 x 0 na quarta-feira.

Vidal, que brilhou no título italiano da Juventus, foi submetido no início de maio a uma cirurgia devido a um rompimento no menisco do joelho direito, o que havia deixado sua presença em dúvida até o último momento para o Mundial.

Torcedores encheram as ruas para ver a passagem do ônibus da seleção, e os chilenos embarcaram em um avião fretado com destino a Belo Horizonte, onde ficam sediados no centro de treinamento do Cruzeiro.

“Estamos indo ao Brasil...!!”, escreveu o atacante Mauricio Pinilla em sua conta no Twitter, junto com uma foto de seus companheiros. Uma grande caravana de torcedores chilenos acompanhou o trajeto até o aeroporto de Santiago, onde centenas de pessoas esperavam pelos jogadores para se despedir com gritos de incentivo.

A equipe, com o recuperado Vidal e o astro do Barcelona Alexis Sánchez à frente, passou rapidamente até uma área isolada do terminal, sem fazer declarações à imprensa.

Após sua chegada à capital de Minas Gerais, a seleção chilena vai passar por uma semana de treinamentos antes de enfrentar a Austrália no dia 13 de junho em Cuiabá.

Cinco dias depois, o Chile enfrenta a Espanha, no Rio de Janeiro, antes de pegar a Holanda em São Paulo, no dia 23 de junho.

(Reportagem de Felipe Iturrieta)