Chuvas atrasam plantio de trigo no RS; dificultam controle de doenças O excesso de umidade do solo devido às chuvas frequentes no Rio Grande do Sul continua atrapalhando o plantio do cereal no Estado que é um dos dois grandes produtores do grão no Brasil, juntamente com o Paraná, informou nesta quinta-feira a Emater, o órgão de assistência técnica do governo local.