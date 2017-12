Cinco coisas para fazer no bairro do Ibirapuera

1. Esportes no Ibirapuera – em seus mais de 1,5 mil km², a prática de esportes é uma das atividades principais do parque, que tem pistas para caminhar, correr e andar de bicicleta, além de circuitos e trilhas. O parque tem ainda quadras esportivas e é ponto de encontro para quem curte skate e patins. Todos os dias das 5h à 0h

Fica aberto 24 horas por dia nos fins de semana

Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº (Portão 10) - (11) 5574-5045

2. Museu de Arte Contemporânea (MAC) – em 2013, ganhou nova sede no prédio do antigo Detran, em frente ao Parque do Ibirapuera. Possui em seu acervo de pinturas, pinturas, desenhos, gravuras, fotografias, esculturas, objetos e obras de arte conceitual e arte contemporânea. Entre os artistas estão nomes como Picasso, Matisse, Miró, Kandinsky e Modigliani.