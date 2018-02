Coca-Cola vê lucro cair e expande iniciativas de cortes de custo

A Coca-Cola divulgou nesta terça-feira queda de 14 por cento no lucro trimestral e anunciou ampliação de iniciativas de corte de custos diante da diminuição do volumes de bebidas carbonatadas vendidas na América do Norte.

A maior fabricante mundial de bebidas disse que o lucro líquido do terceiro trimestre encerrado em 26 de setembro foi de 2,1 bilhões de dólares, ou 0,48 dólar por ação, abaixo de 2,4 bilhões, ou 0,54 dólar por ação, um ano antes.

A receita da empresa ficou praticamente estável no trimestre, a 11,97 bilhões de dólares.

A Coca-Cola disse que tem como alvo uma economia anual de 3 bilhões de dólares até 2019 por meio da expansão de suas iniciativas de produtividade.