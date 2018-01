Delação premiada inverte valores e cria insegurança

Não obstante, o tema da delação premiada e as observações do juiz Sérgio Moro sobre o assunto provocaram em mim profunda reflexão extrajurídica. Isso porque referido magistrado, no evento anual promovido pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM, afirmou que no caso do criminoso colaborador, acaba ocorrendo uma curiosa inversão de valores por parte de quem o condena social e moralmente: enquanto era um criminoso e mantinha seu pacto de silêncio com os demais, merecia respeito; ao mudar de lado e colaborar com a Justiça, passa a ser visto como uma pessoa não confiável. Por tais motivos, referido magistrado acredita que a decisão de colaborar através de delação deve ser vista positivamente.

O argumento quase me convenceu. Entretanto, se analisado a fundo, fácil percebermos o motivo pelo qual o delator não merece - no mais das vezes - respeito. Todo relacionamento humano se baseia em expectativas, e somente nos movemos com a crença de que determinadas regras serão cumpridas. Assim funcionamos para o lícito e para o ilícito, cada qual com sua moralidade ou imoralidade resguardadas em determinados padrões de comportamento.

O delator, por sua vez, viola tal conceito. Fere as regras do lícito ao cometer o crime, e fere as regras do ilícito ao entregar os companheiros. Em síntese, o delator não se apega a regra alguma que não o seu bem estar e a vantagem pessoal que de suas ações poderá advir.

Aqui reside, portanto, meu ponto de discórdia em relação às observações do juiz Moro. Sem dúvida a sociedade pode conviver com a existência do ilícito, seja porque ele se apresenta na condição de inevitável fenômeno social (vide lições de Tobias Barreto, Barata, criminologia interacionista etc), seja porque assim demonstra a história da humanidade. Entretanto, não podemos conviver com a absoluta ausência de regras, com o "cada um por si". Pelo contrário, se é verdade que o ser humano a tudo se adapta, por pior que seja o quadro posto à sua frente, também temos que reconhecer que, como exceção, não se adapta á incerteza, ao vazio, ao individualismo levado às suas últimas consequências.

O delator representa, como regra geral, o vazio, o inesperado, o incontrolável, a expressão máxima do individualismo extremo e o retrato de que não podemos confiar em ninguém, nunca. Passa, com sua postura, uma triste lição que corrompe o espírito social de maneira ainda mais grave do que o próprio ilícito cometido. Uma coisa é nos revoltarmos com o crime e jogarmos nossa esperança em um futuro mais ameno, íntegro e harmônico. Outra, é desacreditar que o ser humano possa ter valores que não o próprio bem-estar, sejam eles quais forem. Enfim, um crime cometido, ainda que paradoxalmente, reafirma nosso sonho de buscarmos um caminho que afaste o ilícito de nosso dia a dia, "unindo a todos" em um projeto conjunto. O delator nega a existência do projeto, pois demonstra ser impossível atuarmos em conjunto - seja para o que for.

Por tais motivos, nego a delação como algo genericamente positivo. Seus efeitos imediatos podem servir para algo, mas criam uma situação de verdadeira anomia e insegurança - não no social, mas no próprio espírito humano e na crença de que pessoas pensam em algo além de si próprias e seu bem-estar.

* Daniel Gerber é advogado criminalista do escritório Eduardo Antônio Lucho Ferrão Advogados Associados