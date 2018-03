Dez são indiciados por morte de fotógrafo em ônibus

Marigo estava dentro de um ônibus quando sofreu um enfarte e começou a se sentir mal. O motorista do coletivo então desviou da rota que faria para levar o passageiro até o hospital mais próximo, o Instituto Nacional de Cardiologia. Chegou lá e subiu com o veículo na calçada, para que o passageiro fosse socorrido rapidamente sem interromper o trânsito na via.

Outros passageiros alertaram funcionários do INC sobre a gravidade do caso, mas, em vez de prestar atendimento imediato, os funcionários da unidade de saúde orientaram as pessoas a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Marigo acabou morrendo dentro do ônibus, antes da chegada dos socorristas.

O inquérito que investigou a responsabilidade pela morte do fotógrafo foi concluído na última sexta-feira, 11, pelo delegado Roberto Gomes, da 9ª DP (Catete). O documento que responsabiliza dez funcionários do INC foi encaminhado ontem ao Ministério Público, que vai avaliar se denuncia à Justiça ou não os acusados pela morte.