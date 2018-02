E-mail da Fiocruz sobre ebola tranquiliza funcionários Funcionários da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) foram tranquilizados por e-mail, na manhã desta sexta-feira, 10, sobre a chegada do primeiro paciente com suspeita de ebola à instituição. No texto, os servidores foram informados que "todas as medidas de segurança para proteger a equipe e a população foram tomadas".