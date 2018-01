Egito executa condenado por homicídio; 1ª execução de apoiador da Irmandade Muçulmana

Mahmoud Hassan Ramadan, um islamita radical não oficialmente membro da Irmandade, foi enforcado por um incidente no qual crianças foram jogadas de um prédio durante os protestos pela deposição do presidente islamita Mohamed Mursi, informou o ministério em um comunicado em sua página no Facebook.

O Exército depôs Mursi, da Irmandade Muçulmana, em julho de 2013 depois de grandes protestos contra seu mandato. Desde então, tribunais egípcios condenaram à morte centenas de supostos apoiadores da Irmandade, muitos em tribunais coletivos criticados por governos estrangeiros e grupos de direitos humanos como uma violação ao direito internacional.

(Reportagem de Omar Fahmy e Stephen Kalin)