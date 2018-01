Fundação BB entrega 80 mil cisternas em 9 Estados A Fundação Banco do Brasil oficializa nesta terça-feira, 10, a entrega de 80 mil cisternas de placas em 9 Estados no semiárido brasileiro. O investimento total foi de R$ 180 milhões para a reaplicação da tecnologia pré-moldada que permite armazenar a água da chuva. A alternativa para a convivência com a seca tornou-se política pública por meio do programa Água para Todos, do governo federal.