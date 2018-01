Gild capta fundos para levar diversidade ao setor de tecnologia nos EUA

A startup Gild, que disse ter levantado 13,5 milhões de dólares da Menlo Ventures e outras empresas, utiliza algoritmos para encontrar desenvolvedores de softwares que não se encaixem nos padrões tradicionais. Entre seus clientes estão o site de comércio online Gilt, a empresa de softwares Microsoft e o site de viagens TripAdvisor.

"Contratação não é meritrocacia", disse Venky Ganesan, sócio no Menlo Ventures, que liderou a rodada de financiamentos. "A maioria das pessoas no Vale do Silício pensa que é, porque eles não tem consciência dos preconceitos, mas temos preconceitos inconscientes que precisamos ter em conta".

Muitos empregadores involutariamente valorizam mais fatores como onde os potenciais contratados estudaram, gênero e raça em detrimento do fator mais crítico de desempenho, disse ele em um post de um blog.

A captação de fundos da Gild vem em um momento em que as empresas de tecnologia estão cada vez mais chamando a atenção para a falta de diversidade. Na semana passada, o Google disse que apenas 2 por cento de seus funcionários são negros, 3 por cento são latinos, e 30 por cento são mulheres.

(Por Sarah McBride)

((Tradução Redação Rio de Janeiro, 55 21 2223-7132)) REUTERS JS LB