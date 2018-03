Grávida é esfaqueada e morta pelo marido em São Paulo

Segundo a Policia Militar, uma vizinha chamou o SAMU e gritava por socorro. O Corpo de Bombeiros também foi acionado. Um homem que passava na frente da casa viu rastros de sangue e chamou a polícia. Na ligação, ele disse que a vítima ainda respirava. A assessoria de imprensa da PM informou que o marido fugiu do local do crime.

De acordo com o delegado titular do 62º DP, João Carlos Elias, há um delegado plantonista e uma equipe de investigação no local do crime na manhã desta quarta-feira. "Consta que a mulher foi esfaqueada. Em tese, foi um crime passional, mas nenhuma outra hipótese foi descartada", afirmou.