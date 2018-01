Inverno no RS deve ser menos rigoroso, segundo MetSul O inverno começou oficialmente neste sábado, 21, mas, ao menos no Rio Grande do Sul, as temperaturas muito baixas, típicas da estação já se apresentam há dez dias. Marcas negativas e geada foram registradas em pontos do Estado na última semana. Neste domingo, 22, porém, o céu esteve limpo e a temperatura muito agradável.