Jornalistas espanhóis são roubados em Porto Feliz

A dupla de jornalistas deixou câmera fotográfica, lentes, celulares e filmadora no veículo. Quando retornaram, o táxi não estava mais no local. Eles tentaram contato com o motorista pelo telefone, mas o taxista não atendeu as ligações. A Polícia Militar não teve trabalho para localizar o taxista em sua casa, na periferia da cidade. Ele ainda tentou negar o furto, mas as vítimas o reconheceram e os policiais encontram em sua casa os produtos furtados. Levado à Delegacia da Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por furto.