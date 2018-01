Kroton e Estácio têm fusão aprovada por acionistas em Assembleias

Acionistas das companhias de ensino Kroton e Estácio aprovaram a fusão entre as empresas em Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas nesta segunda-feira, 15. A ata de ambas as assembleias foi divulgada nesta tarde e confirma o que já era a expectativa do mercado.

Os acionistas aprovaram por unanimidade a fusão nos termos do protocolo de combinação de negócios que já havia sido divulgado. A fusão obteve aval dos conselhos de administração após a Kroton elevar sua oferta pela vice-líder do setor, ao incluir o pagamento de R$ 420 milhões em distribuição de dividendos aos atuais acionistas da Estácio. A base da transação é uma permuta de ações, com a relação de troca em 1,281 ação da Kroton para cada papel da Estácio.

Em decorrência da operação, os acionistas da Kroton autorizaram o aumento do capital social no valor de R$ 5.136.669.880,52. A assembleia contou com acionistas representando mais de 69,5% do capital social votante da Kroton. Os acionistas da Estácio também aprovaram por unanimidade o protocolo de combinação de ações. Foi aprovada ainda a dispensa da realização, pela Kroton, de oferta pública de ações.