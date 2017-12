Manifestantes fecham Av. Brasil após morte de morador Desde as 11h deste domingo, 23, moradores da favela Vila Kennedy, em Bangu, zona oeste do Rio, protestam contra a morte de uma pessoa após confronto entre traficantes rivais na madrugada deste sábado, 22. Os manifestantes fecharam completamente os dois sentidos da Avenida Brasil, importante via que liga a zona oeste ao centro do Rio.