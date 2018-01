Marlene pediu para jogar cinzas na Baía de Guanabara O velório da cantora Marlene, que morreu na tarde de sexta-feira, 13, no Rio, acontece neste sábado no teatro João Caetano (centro). Entre 8h e 9h, foi restrito à família e depois aberto ao público. A previsão é de que o corpo seja levado às 15h30 para o Memorial do Carmo, no Caju (zona portuária), onde será cremado.