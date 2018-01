Minério na China cai perto da mínima do ano por fraca demanda da indústria Os preços do minério de ferro no mercado à vista na China caíram, aproximando-se da mínima do ano, com o fraco interesse por carregamentos em meio à desaceleração da demanda, enquanto os contratos futuros recuaram nesta segunda-feira ao menor nível desde que foram lançados.