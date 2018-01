Morre ex-prostituta Gabriela Leite, criadora da Daspu A ex-prostituta Gabriela Leite, que em 2005 lançou a grife Daspu (menção irônica à Daslu, então a maior loja de artigos de luxo do País), morreu nesta quinta-feira, 10, à noite no Rio, vítima de câncer no pulmão, aos 62 anos.