MPL entra com habeas-corpus contra investigação do Deic

A ação foi elaborada por um grupo de advogados que apoia o movimento, segundo Mariana Toledo, uma integrante do Passe Livre. O grupo publicou nesta segunda-feira uma nota afirmando que "entende que a existência dessa investigação, além de ilegal, é a continuação da sistemática violação de direitos das pessoas que já foram presas ilegalmente e daqueles que se organizam por uma vida sem catracas".

O habeas-corpus será analisado por um juiz do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária (Dipo), no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. O MPL está em uma campanha contra a investigação do Deic desde que vários ativistas foram convocados para prestar depoimento. No dia 30 de maio, o grupo se acorrentou em frente à Secretaria de Segurança Pública (SSP), no centro de São Paulo, em um ato contra supostas conduções forçadas de manifestantes para serem ouvidos no Deic. Segundo eles, as intimidações cessaram após o protesto. Líder da onda de manifestações em junho do ano passado, o MPL planeja um novo evento no dia 19 de junho.