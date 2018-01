Operação contra tráfico de drogas prende 18 no Rio de Janeiro

A ação, comandada por policiais da 65ª Delegacia de Polícia (Magé), ocorre em diversos pontos da capital, Baixada Fluminense, São Gonçalo e de Angra dos Reis. Segundo o delegado titular da unidade, Robson da Costa, a quadrilha atuava de forma espalhada e organizada, com hierarquia interna. Além do tráfico, havia pessoas encarregadas da lavagem do dinheiro e até do monitoramento da polícia. Homicídios, extorsões e roubos também estão na lista de crimes cometidos pelo grupo.

A base territorial da quadrilha ficava em Magé, de acordo com o delegado, mas os principais chefes foram detidos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O líder da quadrilha, Valdecir Rodrigues da Silva, o CI, comandava as ações diretamente do presídio, via celular. Ele foi preso recentemente na Operação Peixe Fora da Água, também realizada por policiais da 65ª DP.