Plenário aprova porte de arma para agentes prisionais

O texto aprovado estabelece, porém, três condições aos agentes: que estejam submetidos a regime de dedicação exclusiva; sujeitos a formação funcional e subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno.

Na discussão da matéria também foi incluída a possibilidade de o projeto se estender aos guardas portuários. O líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), não descartou, entretanto, que essa parte seja vetada pelo Palácio do Planalto - considerando que o projeto passe da forma que está no Senado.