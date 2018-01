PM do Rio levou 15 pessoas para 14ª DP no Leblon Com as praias lotadas neste domingo, 11, a Polícia Militar do Rio informou ter encaminhado 15 pessoas para a 14ª Delegacia de Polícia (Leblon). Os suspeitos foram presos na praia de Ipanema, zona sul do Rio, entre os postos 8 e 9, em diversos episódios isolados.