Polícia vai usar bafômetros nas saídas de SP

Somando radares fixos, móveis, tablets e bafômetros, o "arsenal tecnológico" terá cerca de 1.100 dispositivos espalhados pelos 22 mil quilômetros de rodovias estaduais. Todas as saídas da capital terão agentes com bafômetros. São 117 aparelhos, segundo o primeiro tenente Moacir Mathias, porta-voz do Comando de Policiamento Rodoviário de São Paulo, que participou ontem do programa Metrópole na Rádio Estadão ESPN.

Além dos aparelhos comuns, agentes usarão cinco dos chamados "etilômetros passivos" - bafômetros que detectam se o motorista bebeu sem a necessidade de ele assoprar o aparelho. A compra de mais bafômetros desse tipo ainda depende do Departamento de Estrada de Rodagem (DER), segundo a Polícia Rodoviária, que não divulgou em que locais eles serão utilizados.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.