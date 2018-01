Policial é baleado no Complexo do Alemão

Um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Alemão, na zona norte do Rio, foi baleado por volta das 10h30 deste sábado, durante patrulhamento no complexo de favelas. Um grupo de agentes passava pelo Beco do Flipper em direção à Rua Joaquim de Queiroz quando foi alvo de um atirador escondido, segundo o comando da UPP.

O PM foi socorrido e, ao meio-dia deste sábado, estava internado em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, zona norte. Estavam sendo feitas buscas pelo atirador, não identificado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na sexta-feira, 1º, uma equipe da UPP Nova Brasília também foi atacada a tiros por volta das 11h, quando os agentes patrulhavam a localidade conhecida como Chuveirinho. Os policiais não revidaram e ninguém ficou ferido.