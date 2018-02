Preso suspeito de ligação com morte de fotógrafo no Rio A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje o traficante Renilson Costa Ferreira, conhecido como "Bicuí", integrante da quadrilha do traficante "Pitoco", acusada da morte do fotógrafo André Azevedo, do jornal "O Dia", no ano passado. Pitoco foi morto em maio deste ano. De acordo com os policiais, Renilson é gerente-geral do tráfico de drogas nas comunidades Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. O preso, levado para o 29º Distrito Policial, será encaminhado para a carceragem.