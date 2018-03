Rebeldes pro-russos declaram ter controle das caixas pretas do avião da Malásia

"Alguns elementos, presumivelmente as caixas pretas, foram encontrados e entregues em Donetsk e estão sob nosso controle", disse em entrevista a jornalistas o primeiro-ministro da autoproclamada República Popular de Donetsk, Aleksander Borodai.

Anteriormente, um rebelde pro-russo que se autodenomina no Twitter "Nova Rússia" publicou texto neste domingo dizendo que as caixas pretas do avião foram transportadas para Donetsk.

(Reportagem de Elizabeth Piper)