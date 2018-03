Recém-nascido é abandonado em rua de Búzios Um bebê recém-nascido foi abandonado na rua das Palmeiras, em Búzios, na Região dos Lagos fluminense e resgatado por policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar (Cabo Frio) na manhã desta quinta-feira, 20. Ainda com cordão umbilical e sujo de sangue, o menino estava coberto com um tecido fino em uma caixa de leite.