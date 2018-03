Sanofi diz que venda de vacina contra a dengue pode começar no final de 2015 A Sanofi espera submeter aplicações regulatórias para a primeira vacina do mundo contra a dengue no primeiro trimestre de 2015, e a fabricante francesa de medicamentos pode começar a vender os primeiros lotes ao final do mesmo ano, disse o presidente-executivo Chris Viehbacher nesta quinta-feira.