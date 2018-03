Traficante suspeito de matar soldado é preso O traficante Wallace Rodrigues Marins Vaz, conhecido como Xepão, foi preso por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar de Alcântara, bairro do município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na noite deste domingo, 27. Ele é apontado como um dos homens de confiança do traficante Schumaker, chefe do tráfico de drogas do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo.