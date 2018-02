TSE suspende propagandas e tira tempo da campanha de Aécio e Dilma

Em uma das decisões, o ministro Admar Gonzaga decidiu tirar 2 minutos e 30 segundos da propaganda tucana e determinou a suspensão de uma propaganda que afirma que Dilma teria prevaricado em relação às denúncias de corrupção na Petrobras.

Gonzaga também determinou, em outra decisão, a retirada de 36 segundos da propaganda de Dilma e de uma peça que parodia a música "Oh, Minas Gerais" para afirmar que quem conhece o tucano, não vota nele.

O mesmo ministro também tirou 4 minutos do tempo de TV da petista e determinou a suspensão de uma outra peça que acusa Aécio de desrespeitar as mulheres.

Na véspera, outro ministro da corte eleitoral, Tarcísio Vieira determinou a suspensão de duas propagandas da campanha tucana. Uma que mostra manchetes de jornal sobre as denúncias na Petrobras e a prisão de petistas condenados no processo do mensalão, e uma outra que cita o depoimento do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Eduardo Simões)