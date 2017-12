Vítimas de arrastão em hospital do RJ prestam depoimento Mais duas vítimas do arrastão ao Hospital Norte D''Or, em Cascadura, subúrbio do Rio, prestaram depoimento na 28ª DP (Campinho), zona norte, nessa terça-feira, 04. Os funcionários da unidade hospitalar devem ser ouvidos ainda nesta quarta, 5, e o delegado titular Jorge Farid Zahra espera que as outras vítimas se apresentem. Na terça, um dos seis bandidos foi identificado por uma das vítimas.