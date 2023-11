John Kennedy assassinado: veja capa do Estadão e a cobertura da morte do presidente dos EUA em 1963

“Assassinado o presidente Kennedy”. Com essa manchete, o Estadão noticiou no dia seguinte a morte do presidente norte-americano John Kennedy na sua capa de 23 de novembro de 1963. Logo abaixo, o jornal detalhava as primeiras informações disponíveis: “O presidente foi atingido por um tiro na cabeça ao chegar a Dallas e agonizou nos braços da espôsa.”

Numa época em que as fotos chegavam ao jornal por telefone ou rádio, o Estadão estampava uma sequência de radiofotos com a legenda “A tragédia de ontem em Dallas”:

“A sequência de radiofotografias registra os minutos que antecederam e se seguiram ao atentado de que foi vítima o presidente Kenedy. Ao alto, aproximadamente um minuto antes dos disparos fatais, o presidente Kennedy e sua esposa no assento traseiro do automóvel; à sua frente, o governador Conally e sua esposa;

Na radiofotografia central, um agente sobe ao para-choque traseiro do auto, enquando a senhora Kennedy tenta amparar o marido mortalmente ferido; na inferior, o presidente é visto de perfil, no fundo do automóvel, à esquerda. A essa altura, os circunstantes ainda não se tinham dado conta da tragédia que se verificara.”

A morte de John Fitzgerald Kennedy foi uma das notícias de grande impacto emocional do século passado e que entrou para a história dos Estados Unidos e do mundo.

O presidente e a primeira-dama, Jacqueline, iam em carro aberto pelas ruas de Dallas quando ele foi atingido por tiros na cabeça. A limusine saiu em disparada em direção ao hospital, mas meia hora depois ele foi declarado morto.

Luto no Brasil

“Primeiro a incredulidade, depois a profunda consternação tomou conta de todos”. Assim o presidente do João Goulart expressou a reação geral do governo brasileiro ante as notícias que chegavam de Dalas. Na mensagem enviada a Washington, Goulart disse que a “humanidade será devedora a Kennedy” pelo seu “esforço inestimável para consolidar a paz mundial e criar entre todos os povos um clima de confiança, cooperação e entendimento”. O presidente decretou luto oficial por três dias.

No mesmo dia da morte de Kennedy, a liderança dos Estados Unidos passou às mãos de Lydon B.Johnson , vice-presidente. Johnson fez seu juramento como 36º presidente americano, às 19h33, a bordo do avião presidencial. Jacqueline Kennedy, assistiu à cerimônia ainda com a roupa coberta com o sangue do marido assassinado. Os Estados Unidos e todo o mundo viviam um clima de tristeza e comoção .

Veja algumas páginas da cobertura original de 1963.

>> Estadão - 24 novembro de 1963

Página do Estadão sobre a morte de John Kennedy em 1963. Foto: Acervo Estadão

>> Estadão - 26 novembro de 1963

Página do Estadão sobre a morte de John Kennedy em 1963. Foto: Acervo Estadão

>> Estadão - 26 novembro de 1963

Página do Estadão sobre a morte de John Kennedy em 1963. Foto: Acervo Estadão

>> Estadão - 24 de novembro de 1963

Página do Estadão sobre a morte de John Kennedy em 1963. Foto: Acervo Estadão

>> Estadão - 24 de novembro de 1963

Página do Estadão sobre a morte de John Kennedy em 1963. Foto: Acervo Estadão

>> Estadão - 24 de novembro de 1963

Página do Estadão sobre a morte de John Kennedy em 1963. Foto: Acervo Estadão

>> Estadão - 26 de novembro de 1963

Página do Estadão sobre a morte de John Kennedy em 1963. Foto: Acervo Estadão

>> Estadão - 23 de novembro de 1963

O assassino

Logo após o assassinato, a polícia prendeu o suspeito Lee Harvard Oswald. Ele seria assassinado dois dias depois, dando origem a várias teorias conspiratórias.

>> Estadão - 23 de novembro de 1963

Notícias da prisão de Lee Oswald. Foto: Acervo Estadão

Comissão Warren

Um inquérito, conhecido como Comissão Warren, foi instaurado para apurar o assassinato do presidente e concluiu que Lee Harvey Oswald havia agido sozinho. Mesmo assim, tramas conspiratórias nunca pararam de surgir.

Entre as que ganharam maior destaque estão os complôs internacionais envolvendo Fidel Castro e a União Soviética, que cresceram quando o passado comunista de Lee H. Oswald veio à tona.

Kennedy também cultivou inimigos internos. Generais do Pentágono, descontentes com o Tratado de Moscou, e a Ku Klux Klan, engrossaram a lista dos possíveis responsáveis. Mas nenhuma das investigações encontrou provas suficientes para desacreditar a conclusão final dessa Comissão.

Em 1979, a comissão Warren ratificou a conclusão de que Lee H. Oswald agira sozinho e descartou a possibilidade de ter mais dois atiradores.

O Estado de S. Paulo - 23/1/1979

