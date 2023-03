Osasco Plaza Shopping: explosão matou 42 pessoas em 1996

O mesmo Osasco Plaza Shopping, onde ocorreu uma das maiores tragédias em 1996, quando parte do teto do desabou na véspera do dia dos namorados, reviveu uma tragédia similar na tarde de hoje.

Vazamento da tubulação de gás do Osasco Plaza Shopping resultou em 42 mortes e 372 feridos Foto: Acervo/Estadão

Naquele dia 11 de junho, centenas de pessoas circulavam pelo shopping viveram um dia de horror, que comoveu todo o País. O gás que passava na tubulação abaixo do piso da praça de alimentação vazou e, pelo contato com alguma faísca, fez voar parte do prédio. A explosão matou 42 pessoas e feriu 372.

Bombeiros durante o trabalho de resgate das vítimas da explosão do shopping Foto: Luiz Prado/Estadão

Três anos depois do acidente, a Justiça de São Paulo condenou cinco pessoas pela explosão: o diretor comercial do shopping e quatro engenheiros. Todos foram absolvidos em 2005 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por falta de provas. O shopping só indenizou as vítimas depois de ter recorrido até ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Reportagem do Estadão na edição de 12 de junho de 1996 Foto: Acervo/Estadão

Interior do shopping após a explosão Foto: Roberto Setton/Estadão

