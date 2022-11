Estante: Da nova edição de Ievguêni Zamiátin à floresta de Thomas Ott

Publicidade

Xis e Outras Histórias

Autor: Ievguêni Zamiátin

Editora: Carambaia

328 páginas. R$ 129.90 (e-book, R$ 89,90)

O russo Zamiátin (1884-1937), conhecido por sua distopia Nós, sobre um governo totalitário, era odiado pelo regime czarista e, posteriormente, por Stalin. Em Xis e Outras História, ele fala de guerra civil russa após 1917, da alta burguesia britânica (ele viveu na Inglaterra) e ensaia uma autobiografia de autor difamado. (Antonio Gonçalves Filho)

*

O poeta Armando Freitas Filho, que lança sua prosa Foto: Marcos Arcoverde/Estadão

Só Prosa

Autor: Armando Freitas Filho

Editora: Companhia das Letras

160 páginas. R$ 64,90 (e-book, R$ 37,90)

Poeta veterano e premiado, o carioca Armando Freitas Filho publica pela primeira vez, aos 82 anos, seus contos e outros textos antes de completar 60 anos de sua estreia com Palavra (1963). Em Só Prosa há textos inéditos que falam de sua formação literária, da passagem do tempo e até de futebol (Copa de 50). (A.G.F)

*

Américas, um Sonho de Escritores

Philippe Ollé-Laprune

Editora: Estação Liberdade

336 páginas. R$ 65

O autor Philippe Ollé-Laprune vive no México e estudou o impacto da cultura latina sobre escritores americanos e europeus, como Stefan Zweig, Hemingway, Bernanos e Malcolm Lowry. Seu livro Américas, um Sonho de Escritores conta aventuras como a de Bernanos para se adaptar ao Brasil, virando criador de gado. (A.G.F)

*

Os polvos são criaturas peculiares, soltam tinta para confundir os predadores e sobreviver Foto: Heitor Hui/Estadão

Autobiografia de um Polvo

Autora: Vinciane Despret

Editora: Bazar do Tempo

160 páginas. R$ 62

Filósofa e professora, a belga Vinciane Despret estuda o comportamento dos animais. Em Autobiografia de um Polvo, híbrido que mistura filosofia, ciência e ficção científica com toques surrealistas, seus personagens são bizarros: polvos que escrevem com a própria tinta e aranhas que declamam poesia sem copiar humanos. (A.G.F)

*

Triste República

Autores: Lilia Moritz Schwarcz e Spacca

Editora: Companhia das Letras

196 páginas. R$ 89,90

A história da Primeira República contada por Lima Barreto, que testemunhou as intrigas entre os poderosos do fim do século e morreu no ano da Semana de Arte Moderna. É essa versão que a biógrafa do escritor, Lilia Schwarcz, narra com a ajuda do cartunista Spacca, provando que o Brasil não mudou muito desde então. (A.G.F)

*

O escritor alemão Hermann Hesse, que tem sua obra republicada pela editora Todavia Foto: Fred Stein Archive

Peter Camenzind

Hermann Hesse

Editora Todavia

168 páginas

R$ 64,90 ou R$ 44,90 (o e-book)

Peter Camenzind foi o começo da promissora carreira do alemão Hermann Hesse, prêmio Nobel de Literatura que incorporou dilemas existenciais elementares em suas obras. Nesta edição da Todavia, que ganha tradução de Claudia Abeling, vê-se já no primeiro romance elementos que ecoam em títulos seguintes, como Demian e Knulp. Hesse descreve a força das florestas do norte da Europa, os dilemas da juventude, a importância da intuição e mostra personagens sensíveis, como o protagonista, um escritor em seus anos de formação. (Matheus Lopes Quirino)

*

O Pretérito Poético da Casa Invisível

Enzo Fuji

Editora Patuá

184 páginas

R$ 45

Estreia do jovem Enzo Fuji no Conto, O Pretérito Poético da Casa Invisível mostra como a prosa do autor é marcada pela busca incessante por suas raízes. De figuras típicas japonesas a cenários que remetem à terra dos antepassados, cada conto é enviesado por um estilo diferente por meio de experimentalismos e figuras de linguagens (até mesmo gráficas). Essa escolha pela diversificação mostra o poder da versatilidade de um escritor já promissor. (M.L.Q)

*

A Nova Utopia

Régis Bonvicino

Editora Quatro Cantos

160 páginas

R$ 48

O poeta paulistano Régis Bonvicino mostra seu lado flâneur em A Nova Utopia, que traz poemas que fazem referência a cenas banais do cotidiano (e encantadoras). Do movimento de uma sacola plástica ao dançar com o vento a descrições de andarilhos, aves e outros personagens típicos da paisagem urbana. Bonvicino esculpe a cidade em transformação e lembra grandes mestres em sua caminhada por cidades do mundo, do cineasta Pier Paolo Pasolini ao pintor Henri Matisse. (M.L.Q)

*

Ilustração de Thomas Ott que mostra o protagonista da novela gráfica 'A Floresta' Foto: Thomas Ott

A Floresta

Thomas Ott

Editora DarkSide

64 páginas

R$ 44,90

O traço do ilustrador alemão Thomas Ott é marcado por uma atmosfera sombria, em que contrastes entre claro e escuro aprofundam a tensão em suas paisagens isoladas, como no bosque profundo de A Floresta, novela gráfica sem palavras publicada pela primeira vez no Brasil. Na trama, um reencontro sinistro marcará a vida do garoto protagonista, que deixa um velório a caminho da floresta atrás de sua casa. (M.L.Q)

*

Garotas em Tempos Suspensos

Tamara Kamenszain

Tradução de Paloma Vidal

Editoras: Fósforo e Luna Parque

80 páginas

R$ 54,90 ou R$ 34,90 (E-book)

A poeta argentina Tamara Kamenszain incorpora temas relacionados ao universo das mulheres em seus versos, como em Garotas em Tempos Suspensos, último livro publicado em vida da autora, que morreu em 2021. Ela traz questões importantes, como o etarismo, e faz isso em um passeio por signos que representam a força das mulheres – meninas, velhas, moças, etc. Kamenszain evoca também escribas que foram referência, inclusive brasileiros, como Cecília Meireles e Drummond. (M.L.Q)