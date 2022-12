Estante: Das reflexões sobre a inteligência dos animais a um livro sobre a arte da escrita

A FILHA DO CAPITÃO

Autor: Aleksandr Púchkin

Editora: 34

208 páginas

R$ 62

Na nova edição do clássico de Púchkin, a tradução de Boris Schnaiderman vem acompanhada de um prefácio de Otto Maria Carpeaux. Considerada por Gogol a melhor obra russa do gênero narrativo, ‘A Filha do Capitão’ é ambientado na revolta camponesa de 1773, liderada pelo cossaco Pugatchóv, que reivindicava o trono russo. (Antonio Gonçalves Filho)

OS ELIXIRES DO DIABO

Autor: E.T.A. Hoffamnn

Editora: Estação Liberdade

368 páginas

R$ 68

Medardo, um monge capuchinho, toma um vinho suspeito, sai do mosteiro e vai para Roma, encontrando em sua jornada figuras misteriosas, entre as quais seu duplo (tema que serviu de inspiração para o conto ‘William Wilson’, de Poe) e o próprio diabo. O gótico em seu melhor momento. (A.G.F.)

Gatos de pelagem laranja, tigrados, têm um instinto selvagem aguçado Foto: Lukasz Gagulski/EFE

A INTELIGÊNCIA DOS ANIMAIS

Autores: Étienne Bonnot de Condillac e Charles-Georges Le Roy

Editora: Unesp

302 páginas

R$ 79

O volume reúne dois textos clássicos do estudo acerca dos animais, o ‘Tratado dos Animais’, de Étienne Bonnot de Condillac, e ‘Sobre a Inteligência dos Animais’, de Charles-Georges LeRoy. São exemplos do pensamento filosófico iluminista sobre o reconhecimento de uma inteligência animal que a biologia muitas vezes desprezou. (A.G.F.)

ILUMINAÇÕES

Alan Moore

Editora: Aleph

550 páginas

R$ 129,90

Autor de ‘V de Vingança’ e ‘Watchmen’, Alan Moore é autor dessa coletânea de nove contos fantásticos (sua primeira antologia) em que explora tipos como um vidente fraudulento (do conto “Leitura a Frio’) e temas como a natureza autodestrutiva do homem. Para ler com prazer. (A.G.F.)

EVITA VIVE

Néstor Perlingher

Editora: Iluminuras

136 páginas

R$ 79

Segunda edição ampliada do livro do argentino Néstor Perlongher (1949-1992), poeta elogiado em mais de uma ocasião por Haroldo de Campos. Como o título indica, Evita, ou Eva Perón, é personagem do conto principal de uma seleção que tem ainda crônicas e um autorretrato impiedoso de um poeta que adorava Lezama Lima. (A.G.F.)

*

ELES NÃO SÃO LOUCOS

João Borges

Portfolio Penguin

336 páginas

R$ 99,90 ou R$ 44,90 (E-book)

O assunto do momento é a transição do governo no Brasil atual, esse processo que sofre desgastes políticos, revezes e escândalos que a mídia descobre diariamente. A mesma transição é assunto do novo livro de João Borges, que conta os bastidores do período entre o segundo governo de Fernando Henrique Cardoso e o primeiro mandato do presidente Lula. A cooperação e o planejamento marcaram aquele ano, que enfrentou a crise de energia de 2001, os bastidores mostram a ciência que a política precisa se pautar. (Matheus Lopes Quirino)

Fernando Henrique Cardoso entrega faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva em 2003 Foto: Dida Sampaio/Estadão

*

A ARTE DA BIOGRAFIA

Lira Neto

Companhia das Letras

192 páginas

R$ 64,90 ou R$ 39,90 (E-book)

O que Padre Cícero, Getúlio Vargas e Maysa têm em comum, tirando o fato de serem brasileiros? Ambos são personagens de Lira Neto, jornalista e escritor que se firmou um dos grandes nomes da biografia nacional. Neste livro, o autor conta como funciona o processo de uma biografia, de elementos básicos de pesquisa a questões de estilo. Lira dá os bastidores de suas empreitadas editoriais. (M.L.Q)

*

UMA CANÇÃO DE NATAL

Charles Dickens

Tradução de Rodrigo Lacerda

Penguin-Companhia

136 páginas

R$ 37,90 ou R$ 19,90 (E-book)

‘Uma Canção de Natal’ é um clássico que encanta gerações desde 1843, quando foi lançado em Londres pelo romancista inglês Charles Dickens (1812-1870), primeiro de uma série de publicações do autor sobre a época. Na história, muito adaptada para o cinema e teatro, o avarento Ebenezer Scrooge recebe três fantasmas que o farão refletir sobre o espírito natalino e, sobretudo, a generosidade. (M.L.Q)

O escritor Charles Dickens, autor de obras incontornáveis da literatura mundial Foto: Library of Congress

*

TERRA SANGRIA

Alexandre Marino

Penalux

104 páginas

R$ 42

Alexandre Marino joga com sua poesia como um ilusionista à meia luz, na ribalta. Seus artífices são elementos naturais, fogo e água, este primeiro, em suas palavras, “hipnotiza e consola”. Sobre o fenecer, ele evoca fenômenos como a ferrugem que “devora as entranhas de uma máquina” no poema ‘As Corujas’. (M.L.Q)

*

JOHN CAGE NO HEMISFÉRIO SUL

Sérgio Medeiros

Iluminuras

56 páginas

Gratuito, disponível no site da editora

O instrumentista e compositor John Cage, expoente do movimento da música aleatória e instrumental (que investiga novas abordagens acústicas, inclusive por instrumentos não convencionais) tem sua biografia vertida em livro pelo poeta visual Sérgio Medeiros. No livro, o antropólogo mostra o diário visual do norte-americano, que foi um divulgador do zen-budismo. (M.L.Q)