Lima Barreto vira podcast do Instituto Moreira Salles

Há um século, no Dia de Todos os Santos, 1º de novembro, morreu Afonso Henriques de Lima Barreto. Autor de romances clássicos da literatura brasileira, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, o autor é tema do podcast ‘Lima Barreto: O negro é a cor mais cortante’, uma produção da Rádio Batuta com o Instituto Moreira Salles.

Serão cinco episódios, com concepção, texto e apresentação de Beatriz Resende, professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudiosa de Lima há mais de 40 anos; e Gabriel Chagas, formado na UFRJ e que atualmente leciona Literatura e Cultura Luso-Afro-Brasileira na Universidade de Miami. Outros intelectuais, como Lilia Schwarcz, que lança Triste República de Lima Barreto (Companhia das Letras), em quadrinhos, em parceria com Sccapa e o escritor Luiz Antônio Simas, entre outros.

Livros do escritor Lima Barreto na Livraria da Vila. Autor ganha um podcast do IMS Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Cada capítulo tem um aspecto em destaque e, pelo menos, uma pessoa convidada. No primeiro, A morte e a vida de Lima Barreto, narram-se os momentos finais do escritor e as referências feitas a ele na imprensa da época. O episódio também ressalta como, nos últimos anos, sua obra vem sendo retomada e celebrada em toda a sua grandeza, com a homenagem pela Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) em 2017, a peça Traga-me a cabeça de Lima Barreto, escrita e dirigida por Hilton Cobra, que participa do episódio, e o lançamento de várias publicações sobre ele.

“A obra de Lima Barreto sempre ocupou um lugar peculiar e decisivo na literatura brasileira. Foi o primeiro romancista a trazer a periferia do Rio de Janeiro para a literatura. Apesar de estudos fundamentais dedicados à sua obra, só no século 21 foi definitivamente reconhecido. Mais do que isso, despertou um interesse inédito de jovens leitores negros”, diz Beatriz Resende.