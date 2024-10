Acidente com equipe de remo de adolescentes de Pelotas: o que se sabe até agora

Um acidente envolvendo três veículos deixou nove mortos e dois feridos na BR-376, em Guaratuba, no Paraná, na noite de domingo, 20. Entre as vítimas, estão atletas adolescentes do Projeto Remar para o Futuro, que voltavam de uma competição em São Paulo. Também perderam a vida o treinador da equipe e o motorista da van. Eles tinham entre 15 e 52 anos.

A Força Aérea Brasileira (FAB) vai realizar o transporte das urnas funerárias das vítimas do acidente. A aeronave deve decolar ainda nesta terça-feira, 22, do Aeroporto Internacional de Curitiba rumo ao Aeroporto de Pelotas, no Rio Grande do Sul, de onde era o grupo. De acordo com a prefeitura de Pelotas, o velório será coletivo no Clube Centro Português 1º de Dezembro, que fica na Rua Cidade de Faro, 238 - Recanto de Portugal, no município gaúcho. Deve ser realizado entre esta terça e quarta-feira, 23.

Onde e quando aconteceu o acidente?

O acidente aconteceu na noite de domingo, na BR-376, em Guaratuba. A colisão, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Paraná, foi registrada por volta das 21h40, no sentido sul, no km 665.

O veículo saiu de São Paulo com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul, em viagem fretada com equipe de atletas adolescentes de remo.

Como aconteceu e quantos veículos estavam envolvidos?

PUBLICIDADE Conforme a PRF, a carreta, dirigida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente, teria perdido os freios, colidindo na traseira da van. O veículo foi projetado à frente, batendo na traseira do automóvel conduzido por um homem, que estava sozinho e não se feriu.

Em seguida, no entanto, a van rodou e a carreta a arrastou para fora da pista, tombando sobre o veículo que levava os atletas.

Quem são as vítimas?

A colisão provocou a morte do treinador da equipe, do motorista da van e de sete atletas. Na segunda-feira, a prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de sete dias.

Samuel Benites Lopes, 15 anos

Henri Fontoura Guimarães, 15 anos

João Pedro Kerchiner, 17 anos

Helen Belony, 20 anos

Nicole da Cruz, 15 anos

Angel Souto Vidal, 16 anos

Vitor Fernandes Camargo, 17 anos

Oguener Tissot (coordenador da equipe), 43 anos

Ricardo Leal da Cunha (motorista da van), 52 anos

Há sobreviventes?

O veículo de passeio estava com um ocupante, que não se feriu. Na van, eram dez pessoas (só o adolescente João Pedro Milgarejo, de 17 anos, sobreviveu). Na carreta, estava apenas o motorista, que teve ferimentos leves.

Após o acidente, o adolescente resgatado com vida e o motorista da carreta foram encaminhados para o Hospital São José, em Joinville, Santa Catarina. Ambos receberam alta médica.

Milgarejo participou da conquista da medalha de ouro no four skiff masculino, no sábado, 19, com os companheiros Samuel Benites, Henry Fontoura e João Kerchiner, mortos no acidente, como outros quatro atletas.

A mãe do jovem, a técnica de enfermagem Gabriele Nolasco, viajou na segunda-feira, de Pelotas para Joinville, em busca do filho. Segundo ela, ele teve ferimentos em um olho e nas pernas. Ela conseguiu falar com o rapaz três horas após o acidente e recebeu a informação de que ele havia sido encaminhado para o hospital, mas estava bem. No momento em que falou com a mãe, o adolescente ainda não sabia da morte de todos os colegas.

Equipe de medalhistas

Ainda no domingo, a equipe fez uma publicação, por meio da academia de remo Tissot, falando sobre a participação no Campeonato Brasileiro Unificado, disputado na raia olímpica da Universidade de São Paulo (USP). Foram sete medalhas conquistadas na competição por equipes e o 6° lugar na classificação geral.

“Mais de 30 clubes de todos Brasil participaram da competição mais importante da temporada, e mesmo com uma das menores equipes, oito atletas, conquistamos o 6° lugar na classificação geral. A gratidão é imensa a todos que fazem parte da nossa família e contribuem nesse processo duro, que não medem esforços para vencer as adversidades para fazer esporte de base no nosso projeto.”

Davi Perleberg Rubira, de 20 anos, ex-remador competitivo, é participante do projeto há quatro anos e membro da equipe técnica do Projeto Remar para o Futuro.

Em alta Brasil Metralhadora, óculos especiais e lancha blindada: Marinha busca bandidos na noite da Amazônia Quais são os 10 maiores estados do Brasil? Ele esteve em São Paulo, ao mesmo tempo que as vítimas da tragédia, para outro evento. “Havia a possibilidade de voltar com eles de van, pois eu estava em São Paulo para um evento acadêmico”, contou ao Estadão o jovem, ainda abalado pela notícia. O que diz a investigação? O motorista da carreta que provocou o acidente, segundo a polícia, deve ser indiciado por homicídio culposo (não intencional), informou a Polícia Civil do Paraná. O motorista, de 30 anos, chegou a ser internado, mas recebeu alta ainda na manhã de segunda-feira. Ainda é aguardado para prestar depoimento à Polícia Civil. A reportagem ainda tenta contato com a defesa do motorista. O delegado Edgar Santana, da Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba, falou sobre a dinâmica do acidente. “As informações preliminares apontam que três veículos estavam envolvidos: um caminhão teria colidido no fundo de uma van e a van teria colidido no fundo de um veículo de passeio. Na sequência, houve o capotamento da van, o caminhão teria passado por cima da van e as vítimas terminaram indo a óbito no local”, afirmou. A Polícia Civil, nos próximos dias, vai realizar a oitiva do sobrevivente. Em fase inicial das investigações, uma série de diligências serão realizadas nos próximos dias para que seja possível compreender a dinâmica do acidente.

O que é o Projeto Remar para o Futuro?

O projeto é uma parceria entre prefeitura de Pelotas, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e o Clube Centro Português 1º de Dezembro, que ocorre desde 2015 no município. Até o ano passado, já havia emplacado 12 atletas nas categorias de base da seleção da modalidade.

“O projeto promove, ao longo do período, a fim de apresentá-lo a adolescentes de 13 a 15 anos de idade da rede municipal de ensino, palestras, mostra de materiais utilizados na prática do esporte e relatos de alunos participantes, com dois processos seletivos anuais, abrindo 15 vagas por semestre. Conta com equipe multidisciplinar, envolvendo profissionais de nutrição, fisioterapia, odontologia e educação física”, afirma a prefeitura da cidade gaúcha.