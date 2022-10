Agroglifos: entenda os desenhos ‘misteriosos’ que aparecem em plantação de Santa Catarina

Continua após a publicidade

A cidade de Ipuaçu, no interior de Santa Catarina, começou a semana com uma nova atração. Nesta terça-feira, 4, os moradores se depararam com enormes formas geométricas desenhadas em um campo de trigo, que foram fotografadas e postadas nas redes sociais. Não é a primeira vez que algo assim acontece no Estado: só em Ipuaçu, os agroglifos já foram avistados pelo menos outras quatro vezes desde 2008, segundo a prefeitura.

Desta vez, imagens aéreas foram registradas pelo vereador Tiago Kosinski. Comparadas com os desenhos de outros anos, elas são mais complexas, envolvendo várias formas geométricas em uma única imagem que reúne um pentágono, círculos e um triângulo.

Por causa dos desenhos que aparecem de forma recorrente, a cidade de Ipuaçu virou um destino na rota de ufólogos. Foto: Tiago Kosinski II/Reprodução

Os agroglifos são grafismos de grande porte criados a partir do achatamento de plantações como trigo, capim e cana. As imagens não representam algo conhecido, o que acrescenta uma aura de mistério aos desenhos que intriga a Ufologia.

Desde que o primeiro agroglifo foi encontrado, em 2008, a cidade de pouco mais de 7 mil habitantes se tornou destino de ufólogos, que atribuem as gravuras à atividade de seres extraterrestres. Segundo a prefeitura, Ipuaçu ficou conhecida como a “cidade dos ETs”. As imagens registradas em diferentes anos variam de tamanho, medindo de entre 19 e 44 metros.

A postagem de Kosinski gerou especulações sobre a origem do desenho “misterioso”. Os comentários cogitam a ação de extraterrestres, de pessoas com instrumentos agrícolas, máquinas e satélites. “Cara que fez esse desenho é monstro na foice”, disse uma pessoa. “Uma boa máquina com tecnologias avançadas conseguem fazer o que você imaginar”, cogita outra. “Isso aí é feito pelos meninos que estão se formando em agronomia, isso é jogo que fazem entre eles”, sugere um outro comentário.

O Município, a 538 km da capital catarinense, ficou conhecido como "cidade dos ETs" Foto: Prefeitura de Ipuaçu/Divulgação

Também não há um consenso na interpretação dos internautas sobre o significado das formas. Algumas possibilidades levantadas são que elas representam o “símbolo de uma nave de outra civilização muito mais evoluída”; o “olho da providência de Deus que observa a humanidade” e o “símbolo do chakra laríngeo”.

Como surgem os agroglifos?

Os primeiros agroglifos a ficarem famosos foram feitos na Escócia no início da década de 1980, e geraram comoção e curiosidade como geram até hoje. Em 1991, um jornal britânico publicou uma reportagem em que os amigos Doug Bower e Dave Chorley confessavam ter desenhado mais de 200 imagens em plantações na década passada, por diversão.

O método usado pela dupla era simples e, segundo Adolfo Stotz Neto, astrônomo e presidente do Grupo de Estudos de Astronomia (GEA) da Universidade Federal de Santa Catarina, é o que continua originando os desenhos. É preciso apenas uma tábua e um pedaço de corda. A tábua é a responsável por amassar a plantação, enquanto as cordas asseguram que os movimentos sejam mais precisos, para deixar imagens mais bonitas.

“Tem de ser um artista para fazer aqueles desenhos. Mas não tem a mínima possibilidade de ser um extraterrestre que fez aquilo. Não é a primeira vez que acontece nesta propriedade, é uma brincadeira de alguém que mora nas redondezas”, analisa Adolfo.

O professor explica sua posição em dois pontos: primeiro, as gravuras são feitas sempre em plantações de grãos e cereais como o trigo e a cevada, que são fáceis de esmagar e não voltam para suas posições originais. E, além disso, afirma ele, as chances de um extraterrestre conseguir chegar até a Terra para desenhar em uma plantação no interior de Santa Catarina parecem remotas.

“Ele teria que vir de outro sistema, já que no Sistema Solar nós somos os únicos com naves capazes de viajar no espaço. E essa viagem não é como entrar no ônibus para Porto Alegre; a estrela mais próxima do Sol fica a 50 trilhões de quilômetros e você teria que levar 500 ou 600 mil anos para chegar. Se você tem tecnologia para isso e um corpo que consiga resistir à viagem, por que iria deixar um desenho em uma plantação de trigo e ir embora?”, questiona.

“É algo criado para chamar a atenção, e realmente chama”, completa o astrônomo.