Arcebispo renuncia após escândalo de abuso na Igreja Anglicana

LONDRES - O reverendo inglês Justin Welby, arcebispo de Canterbury, cidade do sudeste da Inglaterra, anunciou sua renúncia na terça-feira, 12, dias após um relatório concluir que ele falhou em garantir investigação adequada sobre alegações de que mais de 100 meninos e jovens teriam sido abusados fisicamente, sexualmente e psicologicamente durante décadas em acampamentos de verão cristãos.

A pressão aumentou sobre Welby, líder espiritual de 85 milhões de anglicanos em todo o mundo, após a publicação do relatório e uma figura sênior da igreja, a bispa de Newcastle, Helen-Ann Hartley, pedir publicamente que ele se afastasse. Em uma declaração feita nesta terça-feira, Welby disse: "Está muito claro que devo assumir a responsabilidade pessoal e institucional pelo longo período e a retraumatização entre 2013 e 2024″. Ele disse que havia pedido permissão para renunciar ao Rei Charles III, e acrescentou: "Espero que esta decisão deixe claro o quão seriamente a Igreja da Inglaterra entende a necessidade de mudança e nosso profundo compromisso em criar uma igreja mais segura. Ao me afastar, faço isso em tristeza com todas as vítimas e sobreviventes de abuso."

Welby, de 68 anos, ocupa o cargo desde 2013 e estava programado para se aposentar em 2026. Sua saída antecipa o fim do mandato do clérigo mais conhecido do país. Ele assumiu a liderança da Igreja Anglicana em um momento de tensão entre liberais e tradicionalistas.

Justin Welby, arcebispo de Canterbury, em Londres, no ano passado. Ele ocupava o cargo desde 2013 e estava programado para se aposentar em 2026. Foto: Mary Turner/The New York Times

Abusos ‘abomináveis’ teriam ocorrido entre 1970 e 1980

Na semana passada, uma revisão independente concluiu que o arcebispo não tomou medidas suficientes após relatos de abusos “abomináveis” cometidos por John Smyth, um advogado britânico sênior, contra mais de 100 meninos e jovens nos anos 1970 e 1980. Welby disse em 2017 que havia encontrado Smyth, mas “não era um amigo próximo dele”.

O relatório, compilado por Keith Makin, um ex-diretor de serviços sociais do Reino Unido, disse que, ao longo de quatro décadas, Smyth se tornou “provavelmente, o abusador serial mais prolífico a ser associado com a Igreja da Inglaterra”, operando em três países diferentes onde infligiu ataques físicos, sexuais e psicológicos em até 130 pessoas. Ele morreu em 2018 na África do Sul.

O relatório criticou as ações de várias pessoas dentro da igreja. “Apesar dos esforços de alguns indivíduos para levar o abuso ao conhecimento das autoridades, as respostas da Igreja da Inglaterra e de outros foram totalmente ineficazes e equivaleram a um encobrimento”, disse.

Em uma declaração em resposta ao relatório de Makin, Welby disse que não tinha “nenhuma ideia ou suspeita desse abuso antes de 2013″, mas que então “falhou pessoalmente” em garantir que as alegações de abuso fossem investigadas adequadamente.

TV britânica foi a responsável por revelar supostos abusos

Repetindo um pedido de desculpas que fez aos revisores, Welby reconheceu que “não se encontrou rapidamente com as vítimas depois que o horror total do abuso foi revelado” pela TV Channel 4, da Grã-Bretanha, em 2017. “Prometi vê-los e falhei até 2020. Isso foi errado”, disse ele.

A reportagem da televisão britânica deu detalhes de como Smyth selecionava meninos e jovens em acampamentos de verão cristãos, universidades e no Winchester College, uma escola privada de elite britânica, antes de submetê-los a espancamentos.

Smyth convencia aqueles que abusava de “que o caminho para Cristo era através do sofrimento”, disse o relatório de Makin, acrescentando que ele os submetia a “ataques físicos, sexuais, psicológicos e espirituais traumáticos. O impacto desse abuso é impossível de superestimar e marcou permanentemente a vida de suas vítimas.”

O relatório diz que foram encontradas "evidências claras de que o abuso perpetrado por John Smyth no Reino Unido" foi "'encoberto', minimizado e mantido como 'secreto' desde pelo menos 1982 (e possivelmente antes)." Desde julho de 2013, a Igreja da Inglaterra sabia, no mais alto nível, sobre o abuso, conforme o documento. Welby tomou conhecimento das alegações contra Smyth por volta de agosto de 2013, em sua capacidade como arcebispo de Canterbury. "Havia uma falta distinta de curiosidade demonstrada por essas figuras seniores e uma tendência para a minimização da questão, demonstrada pela ausência de qualquer questionamento e acompanhamento posteriores." Smyth poderia e deveria ter sido denunciado à polícia em 2013, um passo que provavelmente teria levado a uma investigação completa, à descoberta da natureza serial dos abusos na Grã-Bretanha, envolvendo múltiplas vítimas, e à possibilidade de uma condenação contra ele, diz o relatório.

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.