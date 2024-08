Avião de pequeno porte cai em Apiacás, em Mato Grosso

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira, 15, na zona rural do município de Apiacás em Mato Grosso, de acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros de Cuiabá, capital do Estado, que fica a 964,2 quilômetros de distância da cidade onde o acidente ocorreu. A polícia declarou que não há sobreviventes.

PUBLICIDADE “A aeronave explodiu na queda, ocorrida em uma área de mata na zona rural, a 80 quilômetros da cidade de Apiacás. Informações preliminares coletadas pela Polícia Civil indicam que, em princípio, cinco pessoas estavam na aeronave de prefixo PS-AAS que caiu nesta manhã. Não há sobreviventes”, disse a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. O avião, que caiu na zona rural do município, localizado na região do extremo norte de Mato Grosso, tinha oito lugares, sendo sete para passageiros, e foi fabricada em 2010, conforme a polícia.

Avião de pequeno porte cai em Apiacás, zona rural de Mato Grosso. Foto: Divulgação/Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso

A aeronave estava registrada em nome de Arni Alberto Spiering, de 69 anos, possivelmente uma das vítimas do acidente. “Na aeronave estavam ainda outros quatro passageiros e o piloto, identificado como Helder de Souza, de 44 anos”, acrescenta a polícia.

Acidente com avião de pequeno porte em Apiacás, em Mato Grosso. Foto: Divulgação/Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso

As equipes da Delegacia de Apiacás e da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, denominada Politec, estão coletando materiais no local do acidente e em outras fontes de dados para checagem das identidades das vítimas.

A aeronave explodiu na queda, ocorrida em uma área de mata na zona rural, a 80 quilômetros da cidade de Apiacás. Foto: Divulgação/Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizados em Brasília, foram acionados, para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave.

“Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”, disse a FAB sobre o andamento das investigações.

Publicidade