Avião cai em Mato Grosso e deixa dois mortos

“Equipes do 4º Núcleo Bombeiro Militar (4º NBM) se deslocaram rapidamente para o local do acidente. Ao chegarem, os bombeiros iniciaram imediatamente as ações de combate às chamas, contando com o apoio de um caminhão-pipa da prefeitura”, afirma o Corpo de Bombeiros do Estado.

Após a extinção do incêndio, a equipe realizou o rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar a reignição das chamas. “Dois corpos foram localizados e encaminhados aos cuidados da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) para a devida identificação e demais procedimentos legais.”