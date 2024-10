Brasil terá maior montanha-russa aquática do mundo; veja como funciona e onde será

O Beach Park, complexo turístico com parque aquático situado em Aquiraz, município da região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, vai inaugurar em dezembro a montanha-russa aquática mais alta do mundo, com 28 metros de altura. Chamado Surreal, o toboágua consumiu investimento de R$ 30 milhões e será capaz de impulsionar o usuário a até 42 km/h, em um trajeto de 342 metros a ser percorrido em aproximadamente 1 minuto e 30 segundos.

Toboágua mais alto do mundo, de 28 metros de altura, será inaugurada em dezembro no Beach Park. Foto: Roni Vasconcelos/Beach Park

PUBLICIDADE O toboágua é inspirado no surfe e vai incluir movimentos característicos do esporte durante o trajeto. O primeiro será um emocionante “big drop”, descida de sete metros de altura. O “cutback”, manobra onde o surfista ganha velocidade cortando a onda em curvas, é traduzido na forma dos “constrictors”, espirais distribuídos por trechos do percurso. Haverá ainda áreas translúcidas ao longo da atração que fazem referência ao “floater”, manobra em que o surfista desliza suavemente sobre a crista da onda, flutuando por um instante na espuma. O “rattler” é a versão de um dos momentos mais desejados pelos surfistas: o tubo. O visitante terá a sensação de estar dentro de um chocalho, indo de um lado para o outro até sair na pista que finaliza o toboágua.

O Surreal se diferencia dos toboáguas tradicionais pelo uso de tecnologia avançada de jatos d’água que, em vez de fazer os visitantes apenas descerem por gravidade, também os impulsiona para cima, criando um percurso com subidas e descidas, assim como em uma montanha-russa convencional. Desenvolvida e patenteada pela Whitewater, empresa canadense especializada em inovações aquáticas, a tecnologia conhecida como Master Blaster será apresentada na versão Master Blaster Fusion, onde elementos de outros tipos de toboágua, como o “constrictor” e o “rattler”, são adicionados ao percurso de subidas e descidas, que contam ainda com efeitos visuais e sonoros.

Trajeto de 342 metros deve ser percorrido em um minuto e meio, aproximadamente Foto: Roni Vasconcelos/Beach Park

O surfista Gabriel Medina é o garoto-propaganda do Surreal. Ele fez uma aparição surpresa durante o anúncio da nova atração, nesta quarta-feira, 16. “Esse projeto está demais, muito irado ver como o surfe pode inspirar de tantas formas diferentes. Sem dúvidas vai ser incrível, divertido e com muita adrenalina. E o coração vai acelerar, assim como no surfe, quando vem aquela onda perfeita”, diz.

“Assim como o Medina desafia os limites nas melhores ondas do mundo, nós buscamos criar algo extraordinário com o ‘Surreal’. Essa montanha russa não é apenas uma experiência radical, ela traduz a paixão e a coragem que definem tanto o esporte quanto o nosso compromisso em oferecer entretenimento diferenciado para os nossos visitantes”, afirmou Murilo Pascoal, CEO do Beach Park.

Com 39 anos de história, o Beach Park fica na praia de Porto das Dunas, a 17 quilômetros de Fortaleza, e ocupa mais de 200 mil m² com quatro resorts, um parque aquático que oferece 30 atrações, o Restaurante de Praia e a Vila Azul do Mar, espaço de convivência e serviços. O ingresso custa de R$ 137,50 a R$ 469.