Brasileiro que desapareceu após viajar à Suíça é encontrado após 13 dias

O empresário brasileiro Márcio Rodrigues da Silva, que estava desaparecido desde o dia 8 após viajar para a Suíça, foi encontrado nessa terça-feira, 21. A informação foi dada pela família do empresário e confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), mas sem maiores detalhes.

Márcio Rodrigues da Silva viajou à Suíça e parou de fazer contato assim que chegou no aeroporto de Zurique. Antes, porém, encaminhou mensagem à mulher, Ana Lúcia Rodrigues, afirmando que havia “caído em uma cilada”.

Marcio Rodrigues da Silva foi encontrado na terça-feira, dia 21, 13 dias após parar de fazer contato. Ele havia viajado à Suíça. Foto: @analu_cera/Instagram

“Meu marido passou em Zurique para resolver alguns negócios e iria encontrar um homem que falava espanhol para traduzir para ele. Enfim, depois que ele conversou com essa pessoa, ele ficou muito nervoso e mandou mensagem chorando e falou que havia caído em uma cilada. Logo depois o celular ficou sem sinal”, escreveu Ana Lúcia em uma rede social no último dia 12.

Na mesma publicação, ela relatou que o marido havia levado duas malas - uma com roupas e outra com produtos de sua empresa para um treinamento que ele ofereceria na Espanha -, e que as duas havia sido extraviadas.

Nessa terça, em novas postagens, a mulher do empresário informou que o marido fora encontrado e agradeceu o apoio nas buscas. “Está passando bem e já foi prestar depoimento à polícia”, escreveu Ana Lúcia.

Em nota, o MRE informou que “acompanha o caso e presta assistência ao nacional, que foi localizado pelas autoridades locais”. O ministério, contudo, declarou que “não poderá fornecer dados específicos sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros” em função do “direito à privacidade”.